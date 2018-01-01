Порошенко назвал оптимизм и веру в силы главными ресурсами украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко в своём новогоднем обращении к украинцам назвал главные ресурсы народа, среди которых оптимизм и вера в свои силы.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И всё будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто всё зависит от Бога, но работать так, будто всё зависит от нас», — заявил президент.

Он также пообещал «обеспечить политические условия, необходимые для экономического роста».

Ранее Порошенко обратился к жителям Крыма в новогоднем поздравлении.