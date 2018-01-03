Саакашвили призвал украинскую оппозицию к координации своих действий
«Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий», — цитирует Интерфакс-Украина Саакашвили.
По его словам, это позволит повысить эффективность проводимых акций.
«Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это «михомайданом», «акциями Саакашвили» или «акциями в поддержку Саакашвили», — сказал он.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение жалобы Генпрокуратуры относительно меры пресечения экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.
В декабре экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в колонке для The New York Times заявил, что верит в великое будущее Украины.