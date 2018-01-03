Саакашвили призвал украинскую оппозицию к координации своих действий

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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы на Украине к координации планируемых массовых акций и прочих действий.

«Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий», — цитирует Интерфакс-Украина Саакашвили.

По его словам, это позволит повысить эффективность проводимых акций.

«Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это «михомайданом», «акциями Саакашвили» или «акциями в поддержку Саакашвили», — сказал он.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение жалобы Генпрокуратуры относительно меры пресечения экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. 

В декабре экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в колонке для The New York Times заявил, что верит в великое будущее Украины.

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