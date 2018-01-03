Эксперт прокомментировал рост товарооборота между Украиной и Россией в 2017 году

Украинский политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT информацию о том, что в 2017 году объёмы торговли Украины с Россией стали больше, чем с Европейским Союзом.

«Товарооборот с Европой — это больше сырьё, продукты питания. Но, например, почти 100% дизельного топлива и основная часть сжиженного газа для транспорта на Украине — российского производства. Киев говорит, что с 2015 года не покупает газ у России, но это не так. Потому что последняя цена, которую Украина заплатила (за газ из Европы. — RT) — $239,5, когда Россия была согласна на $174. То есть это колоссальные убытки для экономики. Поэтому, невзирая на попытки украинских властей разорвать отношения между двумя странами, заменить Россию как торгового партнёра не представляется возможным. В огромных объёмах идут из России энергоносители, удобрения для сельского хозяйства, в обе стороны — химическая промышленность, Украина поставляет в Россию комплектующие двигателя, сами двигатели, силовые установки», — рассказал он.

Эксперт добавил, что рост товарооборота между странами в очередной раз демонстрирует нежелание России конфликтовать с Украиной.

«Если бы у России была цель удушить Украину, она просто прекратила бы с ней сотрудничество, и Украина уже бы, наверное, закрылась как государство. Россия не заинтересована в коллапсе Украины, а все эти сказки Киева о гибридной войне — лишь измышления нынешней власти, заинтересованной по личным мотивам в разрыве этих отношений», — отметил Дудчак.

Ранее «Апостроф» со ссылкой на данные Нацбанка Украины сообщил, что за январь-ноябрь 2017 года суммарный товарооборот между Украиной и Россией увеличился на 28,6% — до $9,36 млрд, а между Украиной и Евросоюзом — на 27,6% ($29,28 млрд).