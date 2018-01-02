В 2017 году торговля Украины с Россией выросла больше, чем с ЕС

За январь — ноябрь 2017 года суммарный товарооборот между Украиной и Россией увеличился на 28,6% — до $9,36 млрд, между Украиной и Евросоюзом — на 27,6%, и составил $29,28 млрд.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на данные Нацбанка Украины

Как отмечается, импорт российских товаров на Украину за 11 месяцев прошлого года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $6,3 млрд, экспорт товаров в Россию — на 11,9% – до $3,06 млрд.

Также импорт европейских товаров на Украину увеличился на 23,9%, до $16,51 млрд; экспорт украинских товаров — на 32,7% – до $12,77 млрд.

Ранее в Киеве оценили убытки из-за ограничения поставок продукции на российский рынок.