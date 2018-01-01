Саакашвили рассказал, как встретил Новый год

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своём Facebook рассказал, как и где встретил Новый год.

«Встречал Новый год в палаточном городке. В широком кругу друзей. После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018-й в другом месте», — написал политик.

Он также выразил надежду на то, что следующий Новый год он и его соратники, одержав победу, будут встречать у здания Верховной рады.

«В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем будем вспоминать, как побеждали», — заявил Саакашвили.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что в стране «допустили ошибку», предложив Саакашвили власть на Украине.