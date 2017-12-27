В Киеве назвали приглашение Саакашвили на Украину ошибкой

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Украинские власти «допустили ошибку», предложив экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили власть на Украине, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Украинское сообщество возлагало большие надежды, но мы допустили ошибку. Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил украинскую политическую систему, он находится во власти уязвлённого эго и ненасытного желания власти», — написала Климпуш-Цинцадзе в The Washington Times.

Она отметила, что «Украина не может позволить себе ещё одну революцию и не нуждается в ней».

Ранее Михаил Саакашвили рассказал, что украинский суд отложил заседание по его экстрадиции. По словам политика, это является «маленькой тактической победой», и Новый год он будет встречать в Киеве.

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Украина
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