В Киеве назвали приглашение Саакашвили на Украину ошибкой
«Украинское сообщество возлагало большие надежды, но мы допустили ошибку. Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил украинскую политическую систему, он находится во власти уязвлённого эго и ненасытного желания власти», — написала Климпуш-Цинцадзе в The Washington Times.
Она отметила, что «Украина не может позволить себе ещё одну революцию и не нуждается в ней».
Ранее Михаил Саакашвили рассказал, что украинский суд отложил заседание по его экстрадиции. По словам политика, это является «маленькой тактической победой», и Новый год он будет встречать в Киеве.