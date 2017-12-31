Суд арестовал захватившего заложников в Харькове

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безуха, который накануне захватил заложников в городском отделении «Укрпочты».

«Следственный судья постановил: ходатайство следователя об избрании подозреваемому Безуху удовлетворить. Избрать Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 27 февраля 2018 года без внесения залога», — приводит УНН решение суда.

Отмечается, что Безух намерен обжаловать данное решение.

Ранее сообщалось, что Безуха допросили и отправили в изолятор временного содержания.

30 декабря мужчина захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и удерживал в заложниках 11 человек. К концу дня полиции удалось задержать злоумышленника и освободить заложников. Возбуждено уголовное дело.