На Украине рассказали, сколько пленных по факту передали ДНР и ЛНР

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что по документам ДНР и ЛНР передали 306 пленных, но по факту 40 из них освободились ещё раньше, а 20 отказались от обмена.

«306 человек было по документам, но из них 40 человек освободились ранее, и мы передали справки, что они освободились, и около 20 человек в последний момент отказались приезжать на «временно оккупированную территорию»», — приводит Интерфакс слова Геращенко.

Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершился.

Лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что на втором этапе обмена пленными Киев и самопровозглашённые республики Донбасса обменяют более 100 пленных.

Политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал в разговоре с New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.