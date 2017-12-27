На Украине рассказали, сколько пленных по факту передали ДНР и ЛНР
«306 человек было по документам, но из них 40 человек освободились ранее, и мы передали справки, что они освободились, и около 20 человек в последний момент отказались приезжать на «временно оккупированную территорию»», — приводит Интерфакс слова Геращенко.
Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершился.
Лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что на втором этапе обмена пленными Киев и самопровозглашённые республики Донбасса обменяют более 100 пленных.
Политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал в разговоре с New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.