Мирошник — о расстреле военного России: добьёмся международного расследования
- РИА Новости
«Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершённых украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данное преступление, совершённое украинскими нацистами, является демонстрацией ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «фашисты есть фашисты, их надо уничтожать».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.