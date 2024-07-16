RT в Telegram
Подпишись

Мирошник — о расстреле военного России: добьёмся международного расследования

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российская сторона будет добиваться международного расследования преступлений украинских нацистов, ответственных за расстрел российского военнослужащего.
Мирошник — о расстреле военного России: добьёмся международного расследования
  • РИА Новости

«Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершённых украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данное преступление, совершённое украинскими нацистами, является демонстрацией ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «фашисты есть фашисты, их надо уничтожать».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить