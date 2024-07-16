Мирошник — о расстреле военного России: добьёмся международного расследования

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российская сторона будет добиваться международного расследования преступлений украинских нацистов, ответственных за расстрел российского военнослужащего.

«Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершённых украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно «благословляет» их на такие «подвиги», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данное преступление, совершённое украинскими нацистами, является демонстрацией ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «фашисты есть фашисты, их надо уничтожать».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.