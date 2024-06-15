Среди украинских военных, находящихся в Херсоне и Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа, сообщили в подполье.

«По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений... зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода», — заявил РИА Новости представитель подполья.

По словам собеседника агентства, ещё 12 человек — в тяжёлом состоянии, в состоянии средней степени тяжести ещё 31 солдат.

По предварительным данным, источником инфицирования является вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

Украинский военнопленный Юрий Водян ранее заявил, что сотрудники ТЦК (военкоматы на Украине) мобилизовали его в ряды украинских войск с бронхиальной астмой, проведя медицинскую комиссию за 15 минут.