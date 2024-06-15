RT в Telegram
Подпишись

В подполье сообщили об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне

Короткая ссылка
Среди украинских военных, находящихся в Херсоне и Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа, сообщили в подполье.
В подполье сообщили об эпидемии брюшного тифа среди солдат ВСУ в Херсоне
  • AP
  • © Oleg Petrasiuk

«По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений... зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода», — заявил РИА Новости представитель подполья.

По словам собеседника агентства, ещё 12 человек — в тяжёлом состоянии, в состоянии средней степени тяжести ещё 31 солдат.

По предварительным данным, источником инфицирования является вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

Украинский военнопленный Юрий Водян ранее заявил, что сотрудники ТЦК (военкоматы на Украине) мобилизовали его в ряды украинских войск с бронхиальной астмой, проведя медицинскую комиссию за 15 минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить