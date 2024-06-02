Пленный Водян: сотрудники ТЦК мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой
Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области.
Их затолкали и повезли в Березноватое, в военкомат, где сказали: «Вам просто отметиться, вечером уже дома будете».
Водян добавил, что с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония. Сотрудники ТЦК, несмотря на это, мобилизовали ег в ряды ВС Украины.
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