Украинский военнопленный Юрий Водян заявил, что сотрудники ТЦК (военкоматы на Украины) мобилизовали его в ряды украинских войск с бронхиальной астмой, проведя медицинскую комиссию за 15 минут.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что встретился с сотрудниками ТЦК 14 ноября 2023 года на улице в селе Новосевастополь Николаевской области.

Их затолкали и повезли в Березноватое, в военкомат, где сказали: «Вам просто отметиться, вечером уже дома будете».

Водян добавил, что с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония. Сотрудники ТЦК, несмотря на это, мобилизовали ег в ряды ВС Украины.

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