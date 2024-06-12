Пасынок Сырского Иван: после развода родителей общение с отчимом сократилось

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван в эксклюзивном интервью RT рассказал, что его общение с отчимом сильно сократилось после развода родителей.

«Он поддерживал связь с моим братом, его родным сыном, а я не мог простить ему того, что он изменил матери и ограничивался редкими сообщениями типа «Как дела?» или поздравлениями с праздниками», — рассказал Иван.

После переезда Ивана с близкими в Австралию связь с Сырским почти сошла на нет.

«У него уже были другая семья и другая жизнь», — отметил он.

Также пасынок Сырского рассказал RT, что действующий главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».

Сам Иван считает Сырского предателем, который «Родину продал за карьеру».