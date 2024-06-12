Пасынок Сырского Иван: после развода родителей общение с отчимом сократилось
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«Он поддерживал связь с моим братом, его родным сыном, а я не мог простить ему того, что он изменил матери и ограничивался редкими сообщениями типа «Как дела?» или поздравлениями с праздниками», — рассказал Иван.
После переезда Ивана с близкими в Австралию связь с Сырским почти сошла на нет.
«У него уже были другая семья и другая жизнь», — отметил он.
Также пасынок Сырского рассказал RT, что действующий главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».
Сам Иван считает Сырского предателем, который «Родину продал за карьеру».