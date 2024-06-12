Пасынок Сырского: отчим злился из-за назначения Гриценко министром обороны

Главком ВСУ Александр Сырский однажды «пришёл домой в ярости» после того, как его подчинили человеку, «списывавшему у него в военной академии», рассказал в эксклюзивном интервью RT его пасынок Иван.

Он рассказал истории, которые, как считает Иван, характеризуют Сырского как человека.

«Однажды он пришёл домой в ярости из-за того, что тот, кто списывал у него в военной академии, был назначен на должность выше него. Ну то есть Сырский был обязан теперь подчиняться тому, кто еле тянул учёбу. Также он довольно сильно обозлился, когда после «оранжевого майдана» на должность министра обороны был назначен отставной майор [Анатолий] Гриценко», — сообщил собеседник RT.

Другая история — о том, как Сырский общался с пасынком.

«За всё время, что мы жили вместе, каким бы плохишом я ни был и чего я только не вытворял, он ни разу не дал мне даже намёка, что я неродной. Воспитывал, кормил, одевал как родного, проблемы решал, как за своего сына. В секции различные записывал», — рассказал Иван.

Также пасынок Сырского рассказал RT, что действующий главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».

Сам Иван считает Сырского предателем, который «Родину продал за карьеру».