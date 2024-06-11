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GT: Россия решительно ответит на удары ВСУ вглубь страны

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Китайское издание Global Times утверждает, что Россия ответит активно и решительно на попытки Украины нанести удары вглубь страны.
GT: Россия решительно ответит на удары ВСУ вглубь страны
  • РИА Новости

В издании считают, что Киев намерен показать Западу свою преданность перед конференцией по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. 

Так украинские власти планируют получить больше поддержки в будущем, отмечается в публикации. 

Однако, по мнению журналистов, Россия ответит на удары ВСУ активно и решительно. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, западные страны услышали сигнал Путина об ответе на поставки вооружения Украине. 

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