Китайское издание Global Times утверждает, что Россия ответит активно и решительно на попытки Украины нанести удары вглубь страны.

В издании считают, что Киев намерен показать Западу свою преданность перед конференцией по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

Так украинские власти планируют получить больше поддержки в будущем, отмечается в публикации.

Однако, по мнению журналистов, Россия ответит на удары ВСУ активно и решительно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, западные страны услышали сигнал Путина об ответе на поставки вооружения Украине.