GT: Россия решительно ответит на удары ВСУ вглубь страны
- РИА Новости
В издании считают, что Киев намерен показать Западу свою преданность перед конференцией по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.
Так украинские власти планируют получить больше поддержки в будущем, отмечается в публикации.
Однако, по мнению журналистов, Россия ответит на удары ВСУ активно и решительно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, западные страны услышали сигнал Путина об ответе на поставки вооружения Украине.