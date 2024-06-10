Белоусов и Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников СВО

Медицинское обеспечение участников специальной военной операции на Украине обсудили 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, на встрече обсуждались вопросы оказания медицинской помощи российским бойцам, а также проведения реабилитации и протезирования военнослужащих.

«Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения», — говорится в публикации.

В середине апреля сообщалось, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.