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Белоусов и Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников СВО

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Медицинское обеспечение участников специальной военной операции на Украине обсудили 10 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Белоусов и Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, на встрече обсуждались вопросы оказания медицинской помощи российским бойцам, а также проведения реабилитации и протезирования военнослужащих.

«Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения», — говорится в публикации.

В середине апреля сообщалось, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.

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