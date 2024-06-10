Белоусов и Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников СВО
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Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, на встрече обсуждались вопросы оказания медицинской помощи российским бойцам, а также проведения реабилитации и протезирования военнослужащих.
«Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения», — говорится в публикации.
В середине апреля сообщалось, что в Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО.