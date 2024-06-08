Бжания: самолёты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь городов России

Самолёты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России, — отметил глава государства.

По его словам, это может увеличить поток как минимум с первого года на 50%.

Ранее сообщалось, что открытие международного аэропорта «Сухум» в Абхазии планируется в 2025 году.

Позже в Совбезе Абхазии сообщили, что первый рейс в аэропорт Сухума ожидается в конце 2024 года.

Также стало известно, что Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей.