Бжания: самолёты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь городов России
«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России, — отметил глава государства.
По его словам, это может увеличить поток как минимум с первого года на 50%.
Ранее сообщалось, что открытие международного аэропорта «Сухум» в Абхазии планируется в 2025 году.
Позже в Совбезе Абхазии сообщили, что первый рейс в аэропорт Сухума ожидается в конце 2024 года.
Также стало известно, что Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей.