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Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей

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Россия прорабатывает возобновление в ближайшей перспективе прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией.

Такое заявление в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея», — сказал он.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев выразил мнение, что восстановление прямого авиасообщения между двумя странами стало бы важным практическим шагом.

Также, по словам Зиновьева, Южная Корея не желает поражения России в СВО.

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