Посол Зиновьев: Южная Корея не желает поражения России в СВО

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Сеул, в отличие от ряда российских недоброжелателей на Западе, не желает поражения России в СВО.

По его словам, интересам Южной Кореи не только не противоречит, но, возможно, соответствует сохранение Россией позиции ведущей мировой державы.

«Она, на мой взгляд, не желает поражения России, она не хочет видеть Россию дестабилизированной и не жаждет смены режима», — цитирует Зиновьева РИА Новости.

Кроме того, российский посол назвал Южную Корею одной из «самых дружественных среди недружественных» стран.

Также Зиновьев заявил о готовности России вернуться к партнёрству с Южной Кореей.