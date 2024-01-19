Посол Зиновьев заявил о готовности России вернуться к партнёрству с Южной Кореей

Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пресекать «красную линию» и организовывать прямые поставки оружия Киеву.

С таким заявлением выступил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев.

При этом дипломат подчеркнул, что пока корейская сторона не пересекла «красную линию», которую Россия обозначила как прямые поставки оружия киевскому режиму.

«До тех пор мы готовы будем в перспективе рассматривать Южную Корею как партнёра, и отношениям не нанесён критический ущерб», — цитирует Зиновьева РИА Новости.

Ранее заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что республика будет усиливать сотрудничество с НАТО.