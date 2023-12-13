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Министр обороны Кореи: Сеул углубит сотрудничество с НАТО

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Южная Корея будет усиливать сотрудничество с НАТО, заявил министр обороны республики Син Вон Сик.
Министр обороны Кореи: Сеул углубит сотрудничество с НАТО
  • Gettyimages.ru

«Министр Син Вон Сик отметил решающий вклад союзников по НАТО в мир и глобальную безопасность, включая европейский регион. Он также заявил, что будет углублять всестороннее сотрудничество между Южной Кореей и НАТО», — заявляет корейское Министерство обороны.

После вступления в должность министра обороны Син Вон Сик отметил, что усилит военное сотрудничество с США, а также будет жёстко реагировать на возможные «провокации Северной Кореи».

Он также отмечал, что Южная Корея продолжит поддержку Украины по просьбе США.

Как заявил президент Владимир Путин, возвращение выгодного сотрудничества России и Южной Кореи зависит от Сеула.

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