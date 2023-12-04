Путин: возвращение выгодного сотрудничества с Южной Кореей зависит от Сеула

Возвращение выгодного сотрудничества России и Южной Кореи зависит от Сеула, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнёрства», — сказал он.

Путин добавил, что российская сторона к этому готова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деэскалации на Корейском полуострове мешает агрессивная военная активность Соединённых Штатов в регионе.

13 ноября глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что Южная Корея продолжит поддержку Украины по просьбе США.