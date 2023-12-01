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МИД России: деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деэскалации на Корейском полуострове мешает агрессивная военная активность Соединённых Штатов в регионе.
МИД России: деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Путь к деэскалации напряжённости лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе», — говорится в заявлении. 

Кроме того, добавила Захарова, деэскалации в регионе будет способствовать налаживание взаимоуважительного диалога между всеми вовлечёнными в конфликт сторонами.

Ранее Захарова подчеркнула, что учения США, Японии и Южной Кореи не помогут в урегулировании ситуации с Корейским полуостровом.

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