МИД России: деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Путь к деэскалации напряжённости лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе», — говорится в заявлении.
Кроме того, добавила Захарова, деэскалации в регионе будет способствовать налаживание взаимоуважительного диалога между всеми вовлечёнными в конфликт сторонами.
Ранее Захарова подчеркнула, что учения США, Японии и Южной Кореи не помогут в урегулировании ситуации с Корейским полуостровом.