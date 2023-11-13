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Власти Южной Кореи заявили, что продолжат поддерживать Украину по просьбе США

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Южная Корея продолжит поддержку Украины по просьбе США, заявил глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик.
Власти Южной Кореи заявили, что продолжат поддерживать Украину по просьбе США
  • Gettyimages.ru

«США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку», — цитирует его ТАСС.

11 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023 заявил, что Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.

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