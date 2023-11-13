Власти Южной Кореи заявили, что продолжат поддерживать Украину по просьбе США

Южная Корея продолжит поддержку Украины по просьбе США, заявил глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик.

«США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку», — цитирует его ТАСС.

11 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023 заявил, что Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.