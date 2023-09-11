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МИД: Россия предостерегает Южную Корею от поставок вооружений Украине

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Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023.

Как передаёт его слова ТАСС, российская сторона внимательно отслеживает тенденции в подходах Сеула к украинскому кризису и предостерегает от решений о поставках Украине вооружения напрямую или опосредованно, что обрушило бы отношения России и Южной Кореи.

29 августа агентство «Рёнхап» сообщало, что власти Южной Кореи предварительно собираются выделить в 2024 году на различные виды помощи Украине 520 млрд вон ($393 млн).

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