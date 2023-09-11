МИД: Россия предостерегает Южную Корею от поставок вооружений Украине

Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023.

Как передаёт его слова ТАСС, российская сторона внимательно отслеживает тенденции в подходах Сеула к украинскому кризису и предостерегает от решений о поставках Украине вооружения напрямую или опосредованно, что обрушило бы отношения России и Южной Кореи.

29 августа агентство «Рёнхап» сообщало, что власти Южной Кореи предварительно собираются выделить в 2024 году на различные виды помощи Украине 520 млрд вон ($393 млн).