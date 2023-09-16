Открытие международного аэропорта «Сухум» в Абхазии планируется в 2025 году
Об этом Хишба сказал в ходе выступления на I Международном туристическом форуме «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире».
«Особо хочется отметить, что в 2025 году планируется открытие аэропорта «Сухум», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил министр, открытие аэропорта предоставит туристам больше возможностей, а география туризма будет расширена.
Ранее стало известно, какие страны для отдыха были наиболее востребованы у россиян минувшим летом.
В топ стран вошли Турция, Россия и Египет, ОАЭ и Абхазия.