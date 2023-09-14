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Названы самые востребованные у россиян страны для путешествий

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Стало известно, какие страны для отдыха были наиболее востребованы у россиян минувшим летом. В топ стран вошли Турция, Россия и Египет.
Названы самые востребованные у россиян страны для путешествий
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Согласно результатам, Турция стала самым востребованным направлением для россиян — 56% туристов решили поехать именно туда.

В топ-5 стран для отдыха по пакетным турам также вошли Россия (13%), Египет (10%), ОАЭ (7%) и Абхазия (5%).

Что касается индивидуальных поездок, то самыми востребованными стали Италия (22%), Россия (16%) и Турция (11%).

Большинство россиян путешествовали в этом году парами, без детей (63%), ещё 16% предпочитали отдыхать с семьёй и детьми, 12% ездили путешествовать одни.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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