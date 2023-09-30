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Совбез Абхазии: первый рейс в аэропорт Сухума ожидается в конце 2024 года

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Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, первый рейс должен быть выполнен к концу 2024 года, заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
Совбез Абхазии: первый рейс в аэропорт Сухума ожидается в конце 2024 года
  • РИА Новости

«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта», — цитирует РИА Новости секретаря.

По его словам, первый рейс должен быть совершён к концу следующего года.

Он отметил, что в Абхазии не рассчитывают получить международный код для воздушной гавани, но надеются на полёты авиакомпаний из России.

Ранее Шамба назвал возможным участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии.

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