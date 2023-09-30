Совбез Абхазии: первый рейс в аэропорт Сухума ожидается в конце 2024 года
- РИА Новости
«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта», — цитирует РИА Новости секретаря.
По его словам, первый рейс должен быть совершён к концу следующего года.
Он отметил, что в Абхазии не рассчитывают получить международный код для воздушной гавани, но надеются на полёты авиакомпаний из России.
Ранее Шамба назвал возможным участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии.