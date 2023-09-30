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В Совбезе Абхазии допустили участие страны в Союзном государстве

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Секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба назвал возможным участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии.
В Совбезе Абхазии допустили участие страны в Союзном государстве
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества», — подчеркнул Шамба.

Как отметил секретарь Совбеза, Белоруссия проявляет интерес к сотрудничеству с Абхазией.

Кроме того, в Абхазии власти обсуждают ряд белорусских проектов, а в Белоруссии — ряд абхазских инициатив. 

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT и ТАСС прокомментировал своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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