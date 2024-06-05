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Путин: киевский режим до смерти замучил американского журналиста в застенках

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Киевский режим до смерти замучил в застенках американского журналиста, США даже не просят провести расследование, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с сотрудниками зарубежных информагентств.
Путин: киевский режим до смерти замучил американского журналиста в застенках
  • РИА Новости

«В тюрьме, в застенках киевского режима был замучен американский журналист. В отличие от вас (Франции. — RT), Соединённые Штаты даже не ставят вопрос о расследовании того, что же с ним случилось. Американский гражданин, журналист. Его захватили на границе, притащили в тюрьму, и он там погиб. Его там замучили просто в прямом смысле этого слова», — сказал российский президент.

МИД России ранее сообщил, что власти США и Чили откровенно проигнорировали ситуацию вокруг американского блогера Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера. Он требовал от Владимира Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры и заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.

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