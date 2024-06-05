Премьер Грузии: закон об иноагентах призван предотвратить революции
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Его слова передаёт РИА Новости.
Кобахидзе отметил, что относительно закона было предложено публичное обсуждение, однако его избежали.
«Всё это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности», — сказал грузинский премьер-министр.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что за отказ организаций от регистрации в реестре иноагентов, согласно новому закону, будет назначен штраф.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии вступил в силу 3 июня.