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Премьер Грузии: закон об иноагентах призван предотвратить революции

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Закон об иноагентах, принятый в Грузии, служит предотвращению беспорядков и революций, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Премьер Грузии: закон об иноагентах призван предотвратить революции
  • Gettyimages.ru

Его слова передаёт РИА Новости

Кобахидзе отметил, что относительно закона было предложено публичное обсуждение, однако его избежали. 

«Всё это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности», — сказал грузинский премьер-министр.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что за отказ организаций от регистрации в реестре иноагентов, согласно новому закону, будет назначен штраф. 

Закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии вступил в силу 3 июня.

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