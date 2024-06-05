Премьер Грузии: закон об иноагентах призван предотвратить революции

Закон об иноагентах, принятый в Грузии, служит предотвращению беспорядков и революций, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Его слова передаёт РИА Новости.

Кобахидзе отметил, что относительно закона было предложено публичное обсуждение, однако его избежали.

«Всё это указывает на то, что на самом деле никаких аргументов нет. У прозрачности нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков... Всему этому служит закон о прозрачности», — сказал грузинский премьер-министр.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что за отказ организаций от регистрации в реестре иноагентов, согласно новому закону, будет назначен штраф.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии вступил в силу 3 июня.