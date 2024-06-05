На Украине планируют развивать систему доносов на уклонистов за деньги

В Верховной раде предложили материально «мотивировать» жителей доносить на тех, кто уклоняется от мобилизации.

Новая инициатива о создании военной полиции может позволить украинским правоохранителям сотрудничать с физическими лицами, в том числе «на договорной основе», а также материально поощрять их за помощь в выявлении и пресечении уголовных правонарушений.

Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

Как отмечается, эти меры могут привести к созданию «партизанской сети».

Ранее сообщалось, что граждане Украины, пытаясь избежать мобилизации и сбежать из страны через реку Тиса, подорвались на минах.

В Раде также призвали не встающих на воинский учёт украинцев за границей отказаться от гражданства.