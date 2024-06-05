На Украине планируют развивать систему доносов на уклонистов за деньги
- РИА Новости
Новая инициатива о создании военной полиции может позволить украинским правоохранителям сотрудничать с физическими лицами, в том числе «на договорной основе», а также материально поощрять их за помощь в выявлении и пресечении уголовных правонарушений.
Об этом сообщает украинское агентство ТСН.
Как отмечается, эти меры могут привести к созданию «партизанской сети».
Ранее сообщалось, что граждане Украины, пытаясь избежать мобилизации и сбежать из страны через реку Тиса, подорвались на минах.
В Раде также призвали не встающих на воинский учёт украинцев за границей отказаться от гражданства.