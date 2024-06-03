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В Раде призвали не встающих на воинский учёт украинцев за рубежом сдать паспорта

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что украинцы за границей, не желающие встать на воинский учёт, должны отказаться от гражданства Украины.
В Раде призвали не встающих на воинский учёт украинцев за рубежом сдать паспорта
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Общественное», передаёт ТАСС. 

«Пусть сдаёт украинский паспорт, берёт другой», — сказала Безуглая.

Депутат Юлия Клименко, в свою очередь, заявила, что не обновившие свои данные в военкоматах и не вернувшиеся на Украину граждане будут объявлены в розыск. Она добавила, что в их отношении заведут уголовные дела.

Ранее сообщалось, что женщинам на Украине, которые стоят на воинском учёте, могут грозить штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.  

С февраля 2022 года украинские правоохранители возбудили почти 11,3 тыс. уголовных дел против уклонистов.

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