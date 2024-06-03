В Раде призвали не встающих на воинский учёт украинцев за рубежом сдать паспорта

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что украинцы за границей, не желающие встать на воинский учёт, должны отказаться от гражданства Украины.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Общественное», передаёт ТАСС.

«Пусть сдаёт украинский паспорт, берёт другой», — сказала Безуглая.

Депутат Юлия Клименко, в свою очередь, заявила, что не обновившие свои данные в военкоматах и не вернувшиеся на Украину граждане будут объявлены в розыск. Она добавила, что в их отношении заведут уголовные дела.

Ранее сообщалось, что женщинам на Украине, которые стоят на воинском учёте, могут грозить штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

С февраля 2022 года украинские правоохранители возбудили почти 11,3 тыс. уголовных дел против уклонистов.