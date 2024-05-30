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Военнообязанным женщинам на Украине могут грозить штрафы

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Женщинам на Украине, которые стоят на воинском учёте, могут грозить штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен в случае, если они не обновят свои учётные данные с момента вступления в силу закона о мобилизации.
Военнообязанным женщинам на Украине могут грозить штрафы
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на начальника Кременчугского районного военкомата Мирослава Волкова.

«Да, их могут штрафовать за нарушение правил военного учёта, если они своевременно не обновят свои учётные данные. Женщины определённых специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на военный учёт и получить военно-учётный документ», — цитирует РИА Новости Волкова.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что привлечение в ряды ВСУ женщин-заключённых допустимо.

Президент России Владимир Путин ранее также заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.

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