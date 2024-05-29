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Глава Минюста Украины допустил мобилизацию женщин-заключённых

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Привлечение в ряды ВСУ женщин-заключённых допустимо, в законе нет ограничений на этот счёт, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире украинского телеканала «Рада».
Глава Минюста Украины допустил мобилизацию женщин-заключённых
  • Gettyimages.ru

«У нас нет в законе ограничений на то, что это будут мужчины или женщины. Теоретически мы допускаем такую возможность», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что женщин-заключённых в стране немного.

Ранее газета The New York Times сообщала, что на Украине начали освобождать заключённых для дальнейшей службы в ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.

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