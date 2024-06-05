RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: после минирования берегов Тисы появились первые погибшие уклонисты

Короткая ссылка
Граждане Украины, пытающиеся избежать мобилизации и нелегально сбежать, переплыв реку Тиса, подорвались на минах.

По данным источника РИА Новости, появились первые погибшие в результате минирования берегов Тисы пограничниками Украины. 

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ — любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — заявил собеседник агентства. 

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки. 

В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить