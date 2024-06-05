РИА Новости: после минирования берегов Тисы появились первые погибшие уклонисты
По данным источника РИА Новости, появились первые погибшие в результате минирования берегов Тисы пограничниками Украины.
«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ — любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — заявил собеседник агентства.
Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки.
В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.