Граждане Украины, пытающиеся избежать мобилизации и нелегально сбежать, переплыв реку Тиса, подорвались на минах.

По данным источника РИА Новости, появились первые погибшие в результате минирования берегов Тисы пограничниками Украины.

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ — любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — заявил собеседник агентства.

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать через горы и реки.

В ВСУ также сообщали, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.