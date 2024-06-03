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Спикер парламента Грузии 3 июня подпишет закон об иноагентах

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подпишет законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После этого закон вступит в силу.
Спикер парламента Грузии 3 июня подпишет закон об иноагентах
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Регистрация организаций, проводящих «интересы иностранной силы», начнётся после создания соответствующего реестра. У таких организаций будет месяц на то, чтобы добровольно подать заявку на регистрацию.

За отказ от регистрации предусмотрены штрафы.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Сейчас из-за этого грузинские неправительственные организации готовят иск в ЕСПЧ.

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