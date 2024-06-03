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NI: США небрежно относятся к применению Украиной их дальнобойного оружия

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Вашингтону необходимо осторожнее относиться к применению вооружения США против России из-за угрозы ядерного конфликта, заявил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в материале для издания National Interest.

По его словам, США следует обратить внимание на регулярное самоуправство Украины в применении западных дальнобойных ракет против России.

Эланд считает, что это должно было убедить Вашингтон в большей осторожности по поводу предоставления нового дальнобойного оружия, но вместо этого американский лидер Джо Байден разрешил Киеву «наносить удары американским оружием по целям на территории России».

По мнению аналитика, предпринятая  США эскалация украинского конфликта может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России и политики в Соединённых Штатах обязаны учитывать такие угрозы безопасности стране и ограничивать помощь Украине жёсткими условиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве придётся вновь принимать решение о зоне безопасности в случае разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

Он также подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

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