Косачёв: западники пытаются избежать ответственности за применение ВСУ их оружия
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«Избежать собственной ответственности за те последствия, которые будут связаны с применением этого оружия в отношении российской территории. То есть украинцы будут говорить, что ответственность на тех, кто оружие производил, поставлял и разрешал его применять. А на Западе будут утверждать, что это сами украинцы принимают решения по целям, срокам и типам вооружений, которые они применяют. И они (Запад. — RT) здесь ничего поделать не могут», — объяснил Косачёв.
Он добавил, что для России эти планы и действия абсолютно понятны и будут классифицироваться абсолютно чётким исчерпывающим образом.
«Такая же ответственность будет лежать на странах запада, поставляющих оружие, как и на Украине, его применяющей. Сомнения в этом нет у нас, но его не должно быть и у тех на Западе, кто пытается с нами играть в эти крайне неприглядные игры. И последствия, после того как соответствующие интерпретации будут осуществлены, естественно, будут весьма и весьма болезненными для Запада», — заключил вице-спикер Совфеда.
В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.