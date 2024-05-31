Косачёв: западники пытаются избежать ответственности за применение ВСУ их оружия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что ответственность за удары по территории России будут нести в равной степени и Украина, и страны НАТО. Он отметил, что в конструкциях западников на Украине очевидна цель — размыть ответственность.

«Избежать собственной ответственности за те последствия, которые будут связаны с применением этого оружия в отношении российской территории. То есть украинцы будут говорить, что ответственность на тех, кто оружие производил, поставлял и разрешал его применять. А на Западе будут утверждать, что это сами украинцы принимают решения по целям, срокам и типам вооружений, которые они применяют. И они (Запад. — RT) здесь ничего поделать не могут», — объяснил Косачёв.

Он добавил, что для России эти планы и действия абсолютно понятны и будут классифицироваться абсолютно чётким исчерпывающим образом.

«Такая же ответственность будет лежать на странах запада, поставляющих оружие, как и на Украине, его применяющей. Сомнения в этом нет у нас, но его не должно быть и у тех на Западе, кто пытается с нами играть в эти крайне неприглядные игры. И последствия, после того как соответствующие интерпретации будут осуществлены, естественно, будут весьма и весьма болезненными для Запада», — заключил вице-спикер Совфеда.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.