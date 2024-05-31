Депутат: поступающее на Украину западное оружие управляется инструкторами НАТО

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что украинским военным не доверяют управление американскими системами слежения и наведения. Он отметил, что всё высокоточное западное летальное оружие, которое поступает сегодня на территорию Украины, управляется инструкторами из стран НАТО.

«Украинским военным не доверяют системы слежения, наведения и пуски. Только лишь обслуживание заряжающего устройства. Плюс идёт наведение через космос. Вся военная космическая группировка НАТО сегодня работает на эти цели... Поэтому разговоры о том, что Запад разрешит Украине обстрелы по территории Российской Федерации, Запад это разрешает сам себе», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что Украина давно уже «не принимает самостоятельные решения».

«Там некому их принимать. Потому что сам Зеленский — нелегитимный диктатор. Система управления там разрушена, суверенитета нет. Управляют всем инструктора из США, Англии. Натовский оперативный штаб находится на территории Украины. Поэтому когда ведутся такие разговоры, то, естественно, западные страны по указанию англосаксов сами себя втягивают в этот конфликт, который отразится потом и на них», — заключил собеседник RT.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.