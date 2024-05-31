Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16
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«Безусловно, сегодня НАТО всё больше и больше втягивается в украинский конфликт. Очевидно, альянс ищет способы, при которых он бы напрямую не втягивался в боевые действия, но при этом нарастил бы количество боеприпасов и тяжёлого вооружения, которое бы использовала Украина», — заявил Мезюхо.
Он предположил, что НАТО может сподвигнуть Молдавию предоставить свои военные аэродромы для использования F-16, которые, вероятнее всего, будут переданы Украине.
«Логика такого решения со стороны НАТО будет заключаться в том, что им не жалко Молдавию, так как это не участник Североатлантического альянса. И в случае наших ответных мер никакие статьи о коллективной защите членов НАТО в данном случае применяться не будут», — добавил собеседник RT.
В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.