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Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что ответственность за разрушение и различного рода военные провокации на территории России лежит на странах Североатлантического альянса, поставляющих на Украину дальнобойное оружие.
Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16
  • © U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott

«Безусловно, сегодня НАТО всё больше и больше втягивается в украинский конфликт. Очевидно, альянс ищет способы, при которых он бы напрямую не втягивался в боевые действия, но при этом нарастил бы количество боеприпасов и тяжёлого вооружения, которое бы использовала Украина», — заявил Мезюхо.

Он предположил, что НАТО может сподвигнуть Молдавию предоставить свои военные аэродромы для использования F-16, которые, вероятнее всего, будут переданы Украине.

«Логика такого решения со стороны НАТО будет заключаться в том, что им не жалко Молдавию, так как это не участник Североатлантического альянса. И в случае наших ответных мер никакие статьи о коллективной защите членов НАТО в данном случае применяться не будут», — добавил собеседник RT.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

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