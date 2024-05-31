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Леонков: полётное задание для западных ракет ВСУ создают иностранные специалисты

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Полина Полетаева
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT заявил, что на Украине нет космической воздушной разведки, позволяющей определять цели для удара.
Леонков: полётное задание для западных ракет ВСУ создают иностранные специалисты
  • © U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt

«Во-первых, на Украине нет космической воздушной разведки, которая бы давала данные для целеуказания. Во-вторых, к программированию полётного задания ATACMS и Storm Shadow допущены только иностранные специалисты, чтобы не было утечек данных. Роль Украины только в том, что они нажимают кнопку, то есть осуществляют запуск. Поэтому Украина — чисто исполнитель», — объяснил Леонков.

По мнению военного эксперта, Запад пытается в очередной раз поднять градус эскалации и напугать Россию.

«Запад пытается нас провоцировать, чтобы оправдать дальнейшие свои шаги. Но ещё это попытка сплотить западное сообщество вокруг США. В странах — членах блока НАТО, в их действиях в последнее время наблюдается некий раздрай. Но если есть какое-то соглашение в верхах, то вот население этих стран ведёт себя неоднозначно. То есть не в соответствии с теми установками, которые идут из Вашингтона. Поэтому нужно их сплотить перед образом врага», — заключил собеседник RT.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

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