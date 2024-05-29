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В Минюсте Украины заявили, что видео с пытками заключённых якобы старые

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Глава Минюста Украины Денис Малюська сообщил, что распространяемые в сети видео с пытками заключённых в тюрьмах якобы старые.
В Минюсте Украины заявили, что видео с пытками заключённых якобы старые
  • РИА Новости

«Это Божковская колония, события там происходили в 2022 — частично в 2023 годах. Правоохранители сообщили, что там несколько (человек. — RT) бьют заключённых. Мы мгновенно отреагировали», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, после проведения расследования руководство колонии и сотрудников уволили в июле 2023 года. Малюська заявил, что сегодняшняя новость — «результат расследования».

В сети ранее появилось видео издевательств над заключёнными на Украине: сотрудники пенитенциарного учреждения топчутся по мужчине, которого положили прямо в лужу лицом. 

На другом ролике, снятом в Божковской колонии в Полтавской области, одного из заключённых избивали дубинкой по ступням до бессознательного состояния.

Газета The New York Times сообщала, что на Украине начали освобождать заключённых для дальнейшей службы в ВСУ.

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