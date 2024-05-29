В Сети появилось ещё одно видео издевательств над заключёнными на Украине

Ещё одно видео с издевательствами над заключённым колонии в Полтавской области появилось в Сети.

На видео, опубликованном украинским изданием «СТРАНА.ua», сотрудники пенитенциарного учреждения топчутся по заключённому, которого положили прямо в лужу лицом. Вместе с этим ещё один сотрудник колонии начал бить мужчину по ногам резиновой дубинкой, а его коллега посоветовал бить ручкой, потому что «так больнее».

Ранее на другом ролике, снятом в Божковской колонии в Полтавской области, одного из заключённых избивали дубинкой по ступням до бессознательного состояния.

Газета The New York Times сообщала, что на Украине начали освобождать заключённых для дальнейшей службы в ВСУ.

Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.