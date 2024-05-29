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В Сети появилось видео издевательств над заключёнными на Украине

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В Сети распространилось видео издевательств над заключёнными в Божковской колонии Полтавской области.
В Сети появилось видео издевательств над заключёнными на Украине
  • РИА Новости

В ролике, опубликованном украинским изданием «СТРАНА.ua» видно, как одного из них избивают дубинкой по ступням.

Ранее телеканал ТСН сообщал, что сотрудники Госбюро расследований Украины выявили многочисленные факты пыток заключённых в исправительных учреждениях, в частности в Божковской исправительной колонии.

Ранее газета The New York Times сообщала, что на Украине начали освобождать заключённых для дальнейшей службы в ВСУ.

Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.

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