В Сети появилось видео издевательств над заключёнными на Украине
- РИА Новости
В ролике, опубликованном украинским изданием «СТРАНА.ua» видно, как одного из них избивают дубинкой по ступням.
Ранее телеканал ТСН сообщал, что сотрудники Госбюро расследований Украины выявили многочисленные факты пыток заключённых в исправительных учреждениях, в частности в Божковской исправительной колонии.
Ранее газета The New York Times сообщала, что на Украине начали освобождать заключённых для дальнейшей службы в ВСУ.
Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.