В ДНР более 20 тысяч детей стали сиротами с начала 2022 года

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С начала 2022 года более 20 тыс. детей стали сиротами в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко.
Эти данные детский омбудсмен сообщила в ходе пресс-конференции «Террористический режим Украины: убийство российских детей натовскими снарядами».
Она добавила, что одна российская семья забрала к себе на попечение девять братьев и сестёр из ДНР.
Ранее Федоренко заявляла, что с 2014 по 2022 год сиротами в Донбассе стали 6 тыс. детей.
Как сообщал RT, в Подмосковье сироты смогут подавать заявки на жильё онлайн.