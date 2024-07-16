Жителя Бердянска осудили на пять лет за призывы к терроризму

В Запорожской области суд приговорил 35-летнего жителя Бердянска к пяти годам колонии за призывы к осуществлению терактов. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в феврале и июне 2023 года виновный призывал в соцсетях убивать российских военнослужащих, а также восхвалял нацполк «Азов»*.



«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в Запорожской области задержан подозреваемый в возбуждении ненависти к россиянам.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.