Жителя Бердянска осудили на пять лет за призывы к терроризму

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09 июля 2024 | 14:39
В Запорожской области суд приговорил 35-летнего жителя Бердянска к пяти годам колонии за призывы к осуществлению терактов. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в феврале и июне 2023 года виновный призывал в соцсетях убивать российских военнослужащих, а также восхвалял нацполк «Азов»*.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в Запорожской области задержан подозреваемый в возбуждении ненависти к россиянам.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.