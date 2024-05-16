В Подмосковье сироты смогут подавать заявки на жильё онлайн
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Раньше, чтобы попасть в список на получение жилья, приходилось собирать пакет документов и подавать заявление в очной форме.
«Теперь этот квест проходить не требуется: достаточно авторизоваться на региональном портале, заполнить понятную интерактивную форму и приложить скан-копии документов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга доступна в разделе «Соцподдержка», она предоставляется бесплатно. Рассмотрение заявления проходит в течение 15 дней.
Ранее сообщили, что в Петербурге направят 68 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.