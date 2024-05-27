В Донецке азовец получил пожизненный срок за убийство двух мирных жителей

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Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Дмитрия Данилова к пожизненному заключению за приказ об убийстве двух безоружных граждан в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 20 марта 2022 года Данилов получил доклад своего подчинённого о замеченных рядом с украинскими позициями гражданских — двух мужчинах, на плечах которых были намотаны белые ленты.

Азовец в ответ сообщил, что такие повязки носят те мирные, которые поддерживают Россию, и приказал ликвидировать их.

Выполняя приказ, Гусев расстрелял мужчин.

«Приговором суда Данилову заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщил, что суд также приговорил Гусева к пожизненному заключению.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.