В ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное за расстрел мирных жителей

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06 марта 2024 | 16:05
Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Павла Гусева к пожизненному заключению за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, 20 марта 2022 года Гусев, находясь на боевых позициях в Мариуполе, увидел двух мирных жителей, по которым открыл огонь. Оба гражданских скончались на месте.
«Приговором суда Гусеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР вынес приговор украинским боевикам за обстрел жилых домов из миномёта.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.