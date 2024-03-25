В ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное за расстрел мирных жителей
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Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Павла Гусева к пожизненному заключению за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 20 марта 2022 года Гусев, находясь на боевых позициях в Мариуполе, увидел двух мирных жителей, по которым открыл огонь. Оба гражданских скончались на месте.

«Приговором суда Гусеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР вынес приговор украинским боевикам за обстрел жилых домов из миномёта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.