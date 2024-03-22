Верховный суд ДНР вынес приговор украинским боевикам за обстрел жилых домов из миномёта
Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры России.
Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года обвиняемые, действуя в составе миномётной батареи, обстреливали жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры в Мариуполе.
«В результате не менее 100 миномётных выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждены три жилых дома, их собственникам причинён значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — говорится в сообщении.
Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 22 лет 2 месяцев до 22 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.