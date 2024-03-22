Верховный суд ДНР вынес приговор украинским боевикам за обстрел жилых домов из миномёта

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащих националистического объединения «Азов»* Нацгвардии Украины. Их признали виновными в обстреле жилых домов из миномёта.

Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры России.

Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года обвиняемые, действуя в составе миномётной батареи, обстреливали жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

«В результате не менее 100 миномётных выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждены три жилых дома, их собственникам причинён значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — говорится в сообщении.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 22 лет 2 месяцев до 22 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.